استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين على حدود غزة

استشهد شاب فلسطيني من قطاع غزة فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي التي زعمت اجتيازه "الشريط الحدودي" شرق القطاع، واشتباكه مع الجنود وإصابته ثلاثة منهم بإصابات متفاوتة.



ولم تؤكد أية مصادر طبية فلسطينية نبأ الاستشهاد، غير أنه وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن الشاب الشهيد عبر الشريط الحدودي واشتبك مع الجنود، فأصيب ضابط بإصابة متوسطة، وجنديان آخران بإصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب الاشتباك، قصفت دبابة موقعا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى تبادل إطلاق نيران في المنطقة، استخدمت خلالها العشرات من قنابل الإضاءة.



وادعى جيش الاحتلال أن الشاب الشهيد ناشط في المقاومة، وأنه ارتدى الزي العسكري، وكان مسلحا ببندقية كلاشينكوف وعدة قنابل.



وأضاف أنه بعد تبادل إطلاق النار، تم استهداف موقعا بدبابة، كما تم إغلاق عدة محاور في المنطقة، واستنفار قوات كبيرة أخرى في محيط المستوطنات القريبة.



ونشرت "القناة 13" الإسرائيلية، مقطع فيديو لحظة وصول المروحية إلى مستشفى سوروكا على متنها الضابط والجنود المصابين في الحدث على حدود قطاع غزة.



وقال شهود عيان في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذيفتين، وقنابل إنارة على المنطقة الحدودية شرقي بلدة خزاعة بمحافظة خان يونس بعد سماع أصوات إطلاق نار، كما تحدث آخرون عن تحليق طائرات إسرائيلية في أجواء المنطقة.