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اقتصاد

صادرات كوريا الجنوبية تبلغ 46.1 مليار دولار في يوليو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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شهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعا مستمرا للشهر الثامن على التوالي في شهر يوليو وسط قيود التصدير اليابانية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الخميس أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 11% على أساس سنوي في شهر يوليو لتصل إلى 46.14 مليار دولار.

بالتالي فإن صادرات كوريا الجنوبية سجلت تراجعا مستمرا للشهر الثامن على التوالي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي عندما تحولت إلى الاتجاه الهبوطي.

بيد أن صادرات البلاد شهدت تحسنا نسبيا في شهر يوليو مقارنة مع شهر يونيو عندما تراجعت الصادرات بنسبة 13.7% مسجلة أكبر تراجع منذ 3 سنوات و5 أشهر.

وبحسب القطاعات، تراجعت صادرات البلاد من أشباه الموصلات والبتروكيمياويات والمنتجات البترولية بنسب 28.1% و12.4% و10.5% على التوالي.

وارتفعت صادرات البلاد من السيارات (21.6%) وقطع غيار السيارات بنسبة (1.9%) والأجهزة المنزلية (2.2%) والصحة الحيوية (10.1%) ومستحضرات التجميل (0.5%) والمنتجات الزراعية والبحرية (8.7%).

وبحسب المناطق، تراجعت صادرات البلاد إلى الصين والولايات المتحدة بنسبتي 16.3% و0.7% على التوالي، في حين ارتفعت الصادرات إلى آسيان ورابطة الدول المستقلة بنسبتي 0.5% و14.5% على التوالي.

ومن ناحية أخرى، تراجعت واردات البلاد بنسبة 2.7% على أساس سنوي في شهر يوليو لتصل إلى 43.7 مليار دولار.

وحقق الميزان التجاري فائضا قدره 2.44 مليار دولار، مسجلا فائضا مستمرا للشهر الـ 90 على التوالي.

وقال مسؤول في الوزارة إنه على الرغم من تفاقم حالة عدم اليقين مثل توسيع النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وقيود التصدير اليابانية، شهدت صادرات البلاد تحسنا في شهر يوليو مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
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