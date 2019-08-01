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عالم

بومبيو: تمديد القيود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:51 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وكالات
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عزم بلاده على تعزيز العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي على طهران بحجة توسيع برنامجها النووي، جاء ذلك بعد ساعات من العقوبات على وزير خارجية إيران.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها اليوم الخميس: "وزير الخارجية مدد اليوم القيود (المتعلقة) بالبرنامج النووي للنظام الإيراني. وإجراءات اليوم ستساعد في تأمين السيطرة على البرنامج النووي المدني الإيراني وتقليل مخاطر الانتشار، وتقييد قدرة إيران على تقليل (وقت اختراقها) لإنتاج أسلحة نووية ومنعها من استعادة المنشآت للأغراض ذات الصلة بالانتشار (التكنولوجيا النووية)".

ووصف البيان إيران بـ"الدولة الرائدة في العالم برعاية الإرهاب" وقال إنها تواصل استخدام برنامجها النووي "لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تؤيد بقوة منع إيران من أي طريق يؤدي إلى امتلاك الأسلحة النووية، وسنستخدم مجموعة كاملة من أدواتنا الدبلوماسية والاقتصادية للحد من أنشطة إيران النووية. طالما يستمر النظام الإيراني في رفض الدبلوماسية ويقوم بتوسيع البرنامج النووي، سيتم تعزيز الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية" عليه.

الجدير بالذكر أن إيران أعلنت في ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، إنهاء تنفيذ عدد من بنود الصفقة النووية من حيث تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون أعلن في وقت سابق أن بلاده ستجدد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على البرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين والدول الأوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران.

وقال بولتون لشبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "أعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب تلك الأنشطة النووية عن كثب، ولذلك ستمدد واشنطن الإعفاءات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني 90 يوما".
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