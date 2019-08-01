جندى كورى شمالى يعبر إلى الجنوب.. وهيئة الأركان ترد

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن جنديا كوريا شماليا عبر الحدود البرية بين الكوريتين، أعرب عن رغبته في اللجوء إلى كوريا الجنوبية.



شوهد الرجل يتحرك متوجها جنوبا بعد عبوره لخط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) في الجزء الأوسط من الحدود بين الكوريتين في حوالي الساعة 23:38 مساء يوم الأربعاء، طبقا لهيئة الأركان المشتركة.



وقالت هيئة الأركان المشتركة: "بعد التأكد من أن جسما مجهول الهوية تم رصده بواسطة أجهزة المراقبة الحرارية، كان شخصا، قام جيشنا بنقله إلى الحجز بأمان وفقا للبروتوكول"، لافتًا إلى أن الجيش الكوري الجنوبي في المناطق الحدودية لم يرصد أية تحركات غير عادية.



ووقع آخر حادث من هذا النوع في شهر ديسمبر من العام الماضي، عندما فر جندي كوري شمالي إلى الجنوب بعد عبوره الجزء الشرقي من الحدود بين الكوريتين.



وذكر مسؤول في الهيئة دون أن يذكر تفاصيل، أن الرجل هو جندي في الخدمة الفعلية وأبدى رغبته في اللجوء إلى الجنوب. والإجراءات ذات الصلة تجري حاليا.