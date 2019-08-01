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عالم

السودان.. "الانتقالى" و"التغيير" يتفاوضان حول الإعلان الدستورى اليوم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:37 ص
السودان.. الانتقالى
السودان.. "الانتقالى" و"التغيير" يتفاوضان حول الإعلان الدستورى اليوم
عبير سليم
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من المقرر أن يستأنف المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، التفاوض المباشر حول المرسوم الدستوري لاتفاق تقاسم السلطة، اليوم الخميس في الساعة 7 مساء بتوقيت الخرطوم.

وأعلن الوسيط الإفريقي في السودان محمد الحسن لبات، في مؤتمر صحفي، أن جلسة التفاوض ستكون لحسم القضايا العالقة في الإعلان الدستوري.

وقال: "لا نقبل أية ذريعة للإبطاء بالتوقيع على المرسوم الدستوري"، مشيرًا إلى أن "اللجنة القانونية المكونة من الطرفين قد أوشكت على إنهاء عملها المتعلق بالوثيقة الدستورية. إذا تم عمل الوثيقة سيفتح ذلك الباب سريعا أمام تكوين الحكومة".

واعتبر أن "استكمال العمل للمصادقة على المرسوم الدستوري ملح جدًا".

وتم التوقيع في 17 يوليو الماضي، على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، التي أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصبًا في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات.

وتقرر الثلاثاء الماضي عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة الاحتجاجية في مدينة الأبيض حيث قتل متظاهرون من بينهم أربعة طلاب مدارس بالرصاص الإثنين.
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