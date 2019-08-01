ارتفاع عدد المفقودين جراء الأمطار بالصين لـ12 شخصًا

قالت السلطات المحلية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، إن عدد المفقودين جراء الكوارث التي سببتها الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة في المقاطعة ارتفع إلى 12 شخص.



وأشار مقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة، إن خمسة أشخاص آخرين اعتبروا في عداد المفقودين في محافظة قانلوه في ولاية ليانغشان ذاتية الحكم لقومية يي، حيث فقدوا بالقرب كم طريق سريع وطني وتم تأكيد بأنهم محليون.



وتعرضت جهود الإنقاذ للإعاقة بسبب تدمير بضعة قطاعات من الطريق السريع الوطني الرقم جي 245، وما يزال رجال الإنقاذ يقومون بترميم الطريق الوحيد للوصول إلى مكان المفقودين الخمسة.



في الوقت نفسه، تجري عملية إنقاذ أخرى لمساعدة سبعة أشخاص كان تم الإبلاغ عن فقدانهم في وقت سابق على خط تشنغدو-كونمينغ الحديدية، بما فيهم 6 عمال بناء ومواطن محلي.



واجتاحت أمطار غزيرة المحافظة المذكورة يومي الأحد والإثنين الماضيين، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع للمواصلات والاتصالات والطاقة.