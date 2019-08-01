العسكرى السودانى يعلن توقيف مرتكبى حادثة مدينة الأبيض

أعلن المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان يوم الخميس توقيف مرتكبي حادث إطلاق النار على تظاهرة طلابية بمدينة الأبيّض عاصمة شمال كردفان يوم الثلاثاء.



وأكدت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي، فى بيان بشأن أحداث مدينة الأبيض "إنه تم التعرف على مرتكبي هذه الحادثة من القوة التى كانت تعمل فى حراسة البنك السودانى الفرنسى بسوق مدينة الابيض، وتتبع لقوات الدعم السريع وحجمها ٧ أفراد".



وأضافت "تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة وعددهم ٧، وحسب توجيه قيادة الدعم السريع تم رفضهم من القوة وتسليمهم للنيابة العامة بشمال كردفان لإكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة".



ووجهت قيادة المجلس العسكرى الانتقالى بالإسراع فى تكملة الإجراءات القانونية ومحاكمة المتهمين الذين تسببوا فى الأحداث المؤسفة.



وسقط 5 قتلى كما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، يوم الثلاثاء، بعد تعرضهم لإطلاق رصاص أثناء احتجاجات طلابية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.



وتسبب الحادث فى موجة غضب واحتجاجات واسعة، ولاسيما من قبل طلاب المدارس، وهو ما دفع السلطات المختصة الى تعليق الدراسة بكافة أنحاء السودان اعتبارا من يوم الخميس.