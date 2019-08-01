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عالم

رئيس كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق نظام صاروخى جديد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أشرف رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس الأربعاء، على تجربة إطلاق صاروخي بمنظومة مطورة حديثًا، لإطلاق صواريخ موجهة متعددة ثقيلة العيار، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الخميس.

وقال تقرير الوكالة، إن "كيم" أطلع على التفاصيل المتعلقة بتطوير المنظومة، ثم شهد تجربة الإطلاق.

وقالت الوكالة: "إن التجربة تثبت علميًا أن المعطيات التكتيكية والخصائص الفنية لمنظومة إطلاق الصواريخ الموجهة المتعددة ثقيلة العيار، قد بلغت قيمة عالية جدًا في تصميمها، وتؤكد الفعالية القتالية للنظام عمومًا".

وعبر "كيم" عن ارتياحه لنتائج الإطلاق، وأكد على أن المنظومة لها تأثير استراتيجي عظيم؛ لأنها تدعم الكفاءة القتالية للقوات المسلحة للبلاد.
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