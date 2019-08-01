"نبيل" يرشح 3 مدربين وطنيين لقيادة منتخب الفراعنة

دعا علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي المقاولون الأسبق إلى ضرورة سرعة الانتهاء من اختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم المصري، لاستقرار الأوضاع خاصة وأن المنتخب الوطني مقبل على مواجهات هامة خلال الفترة المقبلة.



وأكد لاعب منتخب مصر الأسبق - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المدرب الوطني هو الأنسب لتدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري من منصبه، بعد مشاركة الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي استضافتها مصر مؤخرا، مرشحا أحد ثلاثة مدربين لتولي القيادة الفنية لمنتخب "الساجدين" وهم: إيهاب جلال، وطلعت يوسف، وحسام البدري.



وتنتظر المنتخب الوطني مواجهات مقبلة على المستوى القاري متمثلة في خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون، بالإضافة إلى خوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 أوقعت مصر في المجموعة السابعة بجانب كل من: كينيا، توجو، جزر القمر.