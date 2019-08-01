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عالم

ترامب: البرازيل أكبر حليف لأمريكا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:04 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن البرازيل أكبر حليف لأمريكا خارج الناتو.

ونقل بيان للبيت الأبيض عن الرئيس ترامب قوله: "إنه يعلن جمهورية البرازيل الاتحادية أكبر حليف للولايات المتحدة لا ينتمي إلى حلف شمال الأطلسي".

وذكرت فرانس برس، أن ترامب كتب في مذكّرة إلى وزارة الخارجيّة الأمريكيّة أنّه يمنح جمهوريّة البرازيل الاتّحادية مكانة حليف عسكري رئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو، ما سيُسهّل شراء برازيليا أسلحة أمريكيّة متطوّرة.

ويعمل "ترامب" على بناء علاقات أوثق مع الرئيس البرازيلي اليميني المتطرّف جايير بولسونارو، الذي تولّى السُلطة في يناير ويُطلَق عليه أحيانًا لقب "ترامب الاستوائي".

وأعلن "ترامب" الثلاثاء الماضي، نيّته العمل على اتّفاقية تجارة حرّة مع برازيليا، قائلًا:"البرازيل شريك تجاري كبير، لديّ علاقة كبيرة مع البرازيل وعلاقة رائعة مع رئيسها".
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