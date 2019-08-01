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عالم

واشنطن تمدد الإعفاء من العقوبات بشأن برنامج إيران النووى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:29 ص
واشنطن تمدد الإعفاء
واشنطن تمدد الإعفاء من العقوبات بشأن برنامج إيران النووى
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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، إن الولايات المتحدة ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران.

وقال جون بولتون، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: "اعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب هذه الأنشطة النووية عن كثب شديد. لذلك هذا تمديد قصير لمدة 90 يوما".

وتأتي تعليقات بولتون بعد ساعات من إعلان واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف وهو شخصية رئيسية في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو مدد في مايو الماضي خمسة من سبعة إعفاءات من العقوبات لمدة 90 يومًا، وتسمح الإعفاءات بالعمل في محطة بوشهر النووية ومنشأة فوردو للتخصيب ومجمع آراك النووي ومفاعل طهران للأبحاث.

وربطت ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة وكبيرة المفاوضين الأمريكيين في الاتفاق النووي الإيراني، بين التحرك ضد ظريف والإعفاءات من العقوبات.
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