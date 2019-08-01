تحطم مقاتلة أمريكية بوادى الموت ومصير الطيار مجهول

قال مسؤولون عسكريون إن طائرة مقاتلة أمريكية سقطت في صحراء كاليفورنيا قرب قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية بينما يلف الغموض مصير الطيار حيث انه حتى الآن لم يستدل على أن الطيار على قيد الحياة أو وافته المنية.



وقالت اللفتنانت كوماندر ليديا بوك، مسؤولة العلاقات العامة ببرنامج جوينت سترايك فايترر، في بيان مكتوب، إن الطائرة "إفإيه-18إي سوبر هورنت"، سقطت أمس الأربعاء في نحو الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



وأضافت بوك أن أطقم البحث والإنقاذ موجودة في موقع سقوط الطائرة إلى الشرق من محطة الأسلحة الجوية التابعة للبحرية في تشاينا ليك بكاليفورنيا.



وأفادت بأن سبب الحادث الذي وقع قرب وادي الموت قيد التحقيق.