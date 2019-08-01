الخميس 01 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

تحطم مقاتلة أمريكية بوادى الموت ومصير الطيار مجهول

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:23 ص
تحطم مقاتلة أمريكية
تحطم مقاتلة أمريكية بوادى الموت ومصير الطيار مجهول
طباعة
قال مسؤولون عسكريون إن طائرة مقاتلة أمريكية سقطت في صحراء كاليفورنيا قرب قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية بينما يلف الغموض مصير الطيار حيث انه حتى الآن لم يستدل على أن الطيار على قيد الحياة أو وافته المنية.

وقالت اللفتنانت كوماندر ليديا بوك، مسؤولة العلاقات العامة ببرنامج جوينت سترايك فايترر، في بيان مكتوب، إن الطائرة "إفإيه-18إي سوبر هورنت"، سقطت أمس الأربعاء في نحو الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضافت بوك أن أطقم البحث والإنقاذ موجودة في موقع سقوط الطائرة إلى الشرق من محطة الأسلحة الجوية التابعة للبحرية في تشاينا ليك بكاليفورنيا.

وأفادت بأن سبب الحادث الذي وقع قرب وادي الموت قيد التحقيق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقيد "كهربا" في القائمة المحلية والدولية

منذ حوالي 15 ساعة

بدو التجمع الخامس يكشفون سر انتشار الثعابين القاتلة (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

منذ حوالي 10 ساعات

السجن المؤبد لـ"سائق" متهم بهتك عرض مقدمة برامج

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: هل كان أحمد خالد توفيق كاتبًا منافقًا؟

أول تحرك من "المهن التمثيلية" ردًا على شائعة وفاة عادل إمام

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

ستوديو

السيسي: المواطن المصري تحمل الإجراءات الاقتصادية بوطنية كبيرة

ننشر توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب

نجم الأهلي ينتقل للجونة بعد الاستغناء عنه

الرئيس يكرم المنتخب المصري لكرة اليد (فيديو)

رياضة

مدرب بايرن ميونيخ يكشف إصابة كومان

الأرجنتينى ديبالا يرفض الانتقال لمانشستر يونايتد

تفاصيل استعارة الزمالك عمرو مرعى من بيراميدز لمدة موسم

مستقبل الجزائرى آدم وناس غامض فى نابولى

الرئيس نيوز

منتج "رحلة العائلة المقدسة" يطلق أكاديمية فنية جديدة

انطلاق الألعاب النارية في ختام مؤتمر الشباب على أنغام "تحيا مصر"

وزير الرى يبحث ملف "سد النهضة" مع نظيره السودانى

السيسي يحذر من إطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ في المنطقة

منوعات

موديل شهيرة تحطم لامبورجيني.. تعرف على السبب

"نعومي كامبل" تتعرض لموقف عنصرى فى فرنسا

أبوظبي تُتيح تأجير الـ"سكوتر"

إعادة فتح حساب "تويتر" للسفارة الروسية

كشكول

لأول مرة.. إعلان نتيجة أصول الزقازيق على تليجرام أول أغسطس

رئيس المنوفية الأزهرية يتفقد دورات تدريب الإداريين على الحاسب الألى

محافظ كفرالشيخ: اصدار حركة مديري الإدارات التعليمية قريباً

فتح باب القبول بالمدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر

إسلام سياسي

أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية للاستخبارات الأمريكية

الإخوانية "آيات عرابي" تسب قادة حركة النهضة التونسية ونصفهم بالحمير

منشق يكشف اسرار حملات الإخوان لتشويه الراحل رفعت السعيد

مطالبات إخوانية جديدة بمقاطعة قناة الجزيرة


زيت وسكر

غدًا.. انطلاق المؤتمر السنوي الـ19 لأمراض وحساسية الصدر

إغلاق 25 صيدلية.. والسبب!

أسعار الذهب بختام تعاملات 31-7-2019

إحذر هذه الأشياء ستؤدي لزيادة فاتوة الكهرباء!

مقالات الرأي
صفوت البياضي
رحلة البحث عن راحة البال
جلال حمام
حتى يستعيد التعليم الفنى وجاهته الاجتماعية
أحمد بهاء الدين شعبان
قنطرة الذى كفر«2»
مؤمن المحمدي
كورة كورة.. عمرك سألت نفسك عن السر؟
المزيد

الثقافة

الليلة.. احتفالية كبرى بالمفكر نصر حامد بمؤسسة بتانة

الليلة.. افتتاح معرض "من وحى القاهرة" بمكتبة الزمالك

عبير العقاد: وزيرة الثقافة وعدت بمتابعة أزمة منزل عباس العقاد

"حبس انفرادى" على طاولة الورشة الأدبية بجمعية الهلال الأحمر

صفحتنا ع الفيس بوك