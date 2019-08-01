روسيا..أضخم عملية إنزال جوى فى التاريخ الحديث

تستعد القوات الروسية للقيام بأكبر عملية إنزال مظلي في التاريخ الحديث في إطار مناورات "سينتر" العسكرية.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن "قوات المظلات ستنفذ قريبا أكبر عملية إنزال جوي وذلك خلال تدريباتها المندرجة في إطار مناورة "سينتر 2019" الاستراتيجية".



وأضاف البيان أن "الخطة تتضمن إنزال المظليين في منطقة جبلية سهلية ولن يعرف المظليون وطيارو الطائرات التي تنقلهم مكان الإنزال حتى اللحظة الأخيرة ومن ثم قيامهم بمهاجمة وتدمير منشآت العدو الافتراضي كالمطار العسكري الميداني".



يذكر أن اخر عملية إنزال جوي كبيرة نفذت عام 1981، بمشاركة 100 ألف عسكري من جميع أفرع القوات المسلحة تقريبًا.