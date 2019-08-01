مدرب بايرن ميونيخ يكشف إصابة كومان

علق نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، على الإصابة التي تعرض لها جناح الفريق الفرنسي كينجسلي كومان الأربعاء خلال مباراة توتنهام.



وتلقى كومان إصابة قوية في الشوط الثاني من المباراة لم يستطع بسببها إكمال اللقاء وخرج من الملعب، تاركا فريقه متأخرا بهدفين لهدف قبل أن يخسر البافاري بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.



وقال كوفاتش خلال تصريحاته بعد المباراة: "لا تبدو إصابة كومان سيئة كما يعتقد البعض، لقد كانت مجرد كدمة، سنرى متى سيعود".



وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن هناك قلق في بايرن ميونخ من غياب كومان لفترة طويلة عن الملاعب.



وكان بايرن ميونخ قد تلقى ضربة موجعة الثلاثاء بعد إصابة سيرجي جنابري جناح الفريق الأخر خلال مباراة فناربخشة التركي.