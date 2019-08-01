الأرجنتينى ديبالا يرفض الانتقال لمانشستر يونايتد

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، موقفه من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل عبر بوابة مانشستر يونايتد.



وأشارت التقارير على مدار اليومين الماضيين، إلى اقتراب يوفنتوس من إجراء صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد بين لوكاكو وديبالا.



ووفقًا لما كشفت عنه شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن ديبالا يرفض رفضًا تامًا مبدأ الانتقال إلى مانشستر يونايتد واللعب في الدوري الانجليزي، حيث يرغب في الاستمرار رفقة يوفنتوس.



وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة لن تكتمل إلى بموافقة ديبالا على الانتقال لمانشستر يونايتد، حيث بذلك ستفشل الصفقة.



وكان يوفنتوس قد حدد سعر ديبالا بـ100 مليون يورو، في المقابل حدد مانشستر يونايتد سعر لوكاكو بـ85 مليون يورو، حيث سيدفع المانيو 15 مليون يورو حال اتمام الصفقة.