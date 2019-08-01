جهاز 6 أكتوبر يطلق مبادرة "خليك إيجابى" للقضاء على المخلفات

أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، انطلاق فعاليات مبادرة "خليك إيجابي".



وقال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن المبادرة ستنطلق اليوم الخميس، ومن المقرر أن تستمر بجميع الأحياء ومجاورات مدينة 6 أكتوبر، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع، وإلقاء المخلفات والقمامة أمام المحلات وإلقاء المخلفات الزراعة، بالإضافة إلى أن المبادرة تشمل على عدم إلقاء المخلفات المصانع في الشوراع.



وكشف "الشربيني" أنه فى إطار حرص جهاز مدينة 6 أكتوبر على توفير الخدمات للسكان في سبيل الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، لافتًا إلى أن الجهاز يتلقى الطلبات الخاصة برفع المخلفات للوحدات السكنية لأعمال التشطيبات ومخلفات البناء، وذلك طبقا لرسوم بسيطة وتم تخصيص خط ساخن للمبادرة.