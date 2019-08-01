"الشيوخ الأمريكى" يقر تعيين كيلى كرافت سفيرة لدى الأمم المتحدة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء تعيين كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية الحالية في كندا، سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة.



وصوت 56 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح تعيينها، فيما عارضه 34 آخرون.



وجاء هذا القرار رغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا مرشحة الرئيس دونالد ترامب بأنها تفتقر كثيرًا للخبرة اللازمة للمنصب.



يذكر أن منصب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة كان شاغرًا منذ 7 أشهر، بعد ترك المندوبة السابقة، نيكي هايلي، مهامها مع نهاية العام الماضي.



وتولت كيلي كرافت (57 عامًا) منصبها كسفيرة للولايات المتحدة لدى كندا عام 2017. وفي فبراير 2019، رشحها الرئيس ترامب لمنصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة.



كما تعتبر كرافت امرأة أعمال من كنتاكي، متزوجة من جو كرافت، الذي يرأس شركة تعتبر ثاني أكبر منتج للفحم في شرق الولايات المتحدة، وقدرت مجلة ”فوربس“ ثروته عام 2012 بنحو 1.4 مليار دولار.