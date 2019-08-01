توفير مظلات لحماية المواطنين من الشمس أثناء قطع تذاكر القطارات

في إطار حرص هيئة السكة الحديد على توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب في كافة المحطات الخاصة بها، قامت الهيئة بوضع مظلات فوق شبابيك التذاكر في محطة رمسيس بالقاهرة، وذلك لحماية المواطنين من الشمس أثناء قطعهم تذاكر القطارات.



وتحرص هيئة السكة الحديد بصورة مستمرة على تطوير الخدمات لديها، وذلك من أجل توفير أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين، خاصة أن المرفق يتردد عليه عدد ضخم من الركاب يوميًا.



وتواصل هيئة السكة الحديد، أعمال تطوير المحطات التابعة لها وذلك لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين وسوف تشهد محطات السكة الحديد خلال الفترة المقبلة تغير كبير، وذلك عقب الانتهاء من الأعمال الموجودة بها.