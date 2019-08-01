نابولى يسعى لخطف زاها

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي نابولي الإيطالي قد انضم إلى سباق التعاقد مع جناح نادي كريستال بالاس الإنجليزي ويلفريد زاها، وذلك بعد خسارة مواطنه الإيفواري نيكولاس بيبي، الذي انضم إلى آرسنال من ليل.



الجناح الأيمن هو أيضا لاعب دولي إيفوراي وأنهى توقيعه لآرسنال هذا الأسبوع، بعدما تفوق النادي الإنجليزي على نابولي في صفقة بقمية 80 مليون يورو.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية من المرتقب أن يكلف زاها 60 مليون جنيه إسترليني (حوالي 68 مليون يورو)، في الوقت الذي رفض فيه كريستال بالاس عروضًا من إيفرتون، وآرسنال، لأنها لم ترقى إلى سعر الطلب.



ويعتقد أن بالاس سيكون أكثر انفتاحًا على بيع اللاعب البالغ من العمر (26 عامًا) إلى نادي خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.



في الموسم الماضي، ساهم زاها بـ10 أهداف، و10 تمريرات حاسمة، في 34 مباراة بالدوري الممتاز لكريستال بالاس.