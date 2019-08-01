الليلة.. احتفالية كبرى بالمفكر نصر حامد بمؤسسة بتانة

تنظم مؤسسة بتانة الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ احتفالية ثقافية٬ بالباحث والمفكر نصر حامد أبوزيد٬ والتي يشارك فيها كل من: الباحث والمفكر نبيل عبدالفتاح، والباحثة والإعلامية رباب كمال، والدكتور عبدالرحمن حجازى.



وتتطرق الندوة إلى محاور عديدة تركزت حولها مسيرة الراحل الكبير، منذ صدور كتابه المحورى "مفهوم النص"، وإلقاء الضوء على أبحاثه العديدة، والتى ساهمت ومازالت بشكل واسع فى تطوير قراءة التراث الفكرى والدينى بشكل مستنير، وكذلك كانت تلك القراءة المستنيرة عاملا أساسيا فى مواجهة كل ماهو متطرف ورجعى فى الحاضر.



وسوف يتطرق المساهمون فى الندوة إلى كافة جوانب القضايا التى تعرض لها أبوزيد وأثارها، كما أنه سيتم قراءة بعض قصائده المجهولة التى نشرها فى مقتبل حياته الأدبية والفكرية منذ أن كان شابا فى مدينته المحلة الكبرى.