الخميس 01 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

الليلة.. احتفالية كبرى بالمفكر نصر حامد بمؤسسة بتانة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:23 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
تنظم مؤسسة بتانة الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ احتفالية ثقافية٬ بالباحث والمفكر نصر حامد أبوزيد٬ والتي يشارك فيها كل من: الباحث والمفكر نبيل عبدالفتاح، والباحثة والإعلامية رباب كمال، والدكتور عبدالرحمن حجازى.

وتتطرق الندوة إلى محاور عديدة تركزت حولها مسيرة الراحل الكبير، منذ صدور كتابه المحورى "مفهوم النص"، وإلقاء الضوء على أبحاثه العديدة، والتى ساهمت ومازالت بشكل واسع فى تطوير قراءة التراث الفكرى والدينى بشكل مستنير، وكذلك كانت تلك القراءة المستنيرة عاملا أساسيا فى مواجهة كل ماهو متطرف ورجعى فى الحاضر.

وسوف يتطرق المساهمون فى الندوة إلى كافة جوانب القضايا التى تعرض لها أبوزيد وأثارها، كما أنه سيتم قراءة بعض قصائده المجهولة التى نشرها فى مقتبل حياته الأدبية والفكرية منذ أن كان شابا فى مدينته المحلة الكبرى.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

السجن المؤبد لـ"سائق" متهم بهتك عرض مقدمة برامج

منذ حوالي 19 ساعة

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 22 ساعة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019

منذ حوالي 11 ساعة

بعد طلب الرئيس.. "التخطيط": تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم "حياة كريمة"

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: هل كان أحمد خالد توفيق كاتبًا منافقًا؟

أول تحرك من "المهن التمثيلية" ردًا على شائعة وفاة عادل إمام

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة

ستوديو

السيسي: المواطن المصري تحمل الإجراءات الاقتصادية بوطنية كبيرة

ننشر توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب

نجم الأهلي ينتقل للجونة بعد الاستغناء عنه

الرئيس يكرم المنتخب المصري لكرة اليد (فيديو)

رياضة

مدرب بايرن ميونيخ يكشف إصابة كومان

الأرجنتينى ديبالا يرفض الانتقال لمانشستر يونايتد

تفاصيل استعارة الزمالك عمرو مرعى من بيراميدز لمدة موسم

مستقبل الجزائرى آدم وناس غامض فى نابولى

الرئيس نيوز

منتج "رحلة العائلة المقدسة" يطلق أكاديمية فنية جديدة

انطلاق الألعاب النارية في ختام مؤتمر الشباب على أنغام "تحيا مصر"

وزير الرى يبحث ملف "سد النهضة" مع نظيره السودانى

السيسي يحذر من إطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ في المنطقة

منوعات

موديل شهيرة تحطم لامبورجيني.. تعرف على السبب

"نعومي كامبل" تتعرض لموقف عنصرى فى فرنسا

أبوظبي تُتيح تأجير الـ"سكوتر"

إعادة فتح حساب "تويتر" للسفارة الروسية

كشكول

لأول مرة.. إعلان نتيجة أصول الزقازيق على تليجرام أول أغسطس

رئيس المنوفية الأزهرية يتفقد دورات تدريب الإداريين على الحاسب الألى

محافظ كفرالشيخ: اصدار حركة مديري الإدارات التعليمية قريباً

فتح باب القبول بالمدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر

إسلام سياسي

أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية للاستخبارات الأمريكية

الإخوانية "آيات عرابي" تسب قادة حركة النهضة التونسية ونصفهم بالحمير

منشق يكشف اسرار حملات الإخوان لتشويه الراحل رفعت السعيد

مطالبات إخوانية جديدة بمقاطعة قناة الجزيرة


زيت وسكر

غدًا.. انطلاق المؤتمر السنوي الـ19 لأمراض وحساسية الصدر

إغلاق 25 صيدلية.. والسبب!

أسعار الذهب بختام تعاملات 31-7-2019

إحذر هذه الأشياء ستؤدي لزيادة فاتوة الكهرباء!

مقالات الرأي
صفوت البياضي
رحلة البحث عن راحة البال
جلال حمام
حتى يستعيد التعليم الفنى وجاهته الاجتماعية
أحمد بهاء الدين شعبان
قنطرة الذى كفر«2»
مؤمن المحمدي
كورة كورة.. عمرك سألت نفسك عن السر؟
المزيد

الثقافة

الليلة.. احتفالية كبرى بالمفكر نصر حامد بمؤسسة بتانة

الليلة.. افتتاح معرض "من وحى القاهرة" بمكتبة الزمالك

عبير العقاد: وزيرة الثقافة وعدت بمتابعة أزمة منزل عباس العقاد

"حبس انفرادى" على طاولة الورشة الأدبية بجمعية الهلال الأحمر

صفحتنا ع الفيس بوك