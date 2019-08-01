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مصر

تجارة الجملة: بدء صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس اليوم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:17 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، البدء اليوم الخميس، في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أغسطس بقيمة 3.5 مليار جنيه لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية لتشغيل المرحلة الثالثة لمشروع "جمعيتى" عقب الانتهاء من المعاينات لهذه الفروع، والتأكد من أنها مطابقة للشروط وأنها وفقا للاحتياجات المطلوبة لكل منطقة، على أن تقوم الشركات التابعة بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة لفروع مشروع جمعيتى فى مختلف المحافظات وقد أعلنت عبر فيديو لها قرب الانتهاء من المعاينات المبدئية المنافذ المقترحة.
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