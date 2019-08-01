تخصيص 6 قطارات إضافية لخدمة أهالى النوبة فى العيد

تولي هيئة السكة الحديد اهتمام خاص بأهالى النوبة خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك، وذلك بتخصيص عدد 6 قطارات مميزة إضافية يتم تشغيلها اعتبارًا من يوم 882019 حتى يوم 1782019 فى رحلة الذهاب.



وقررت هيئة السكة الحديد، أن القطارات التي ستخدم أهالي النوبة لن يصرف عليها تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور، وذلك لضمان توفير تلك التذاكر لأهالى النوبة، ومن ضمن القطارات المخصصة لهم عدد 4 قطارات بين القاهرة أسوان والعكس قطارين بين الإسكندرية القاهرة أسوان والعكس، وهى قطارات مخصصة لأهالي النوبة فقط.



كما سيتم أيضًا تشغيل قطارين مخصصين لنادى الجعافرة الرياضى بين الإسكندرية أسوان والعكس، يقوم القطار الأول من الأسكندرية يوم 882019 فى رحلة الذهاب ويقوم القطار الثانى من أسوان يوم 1782019 فى رحلة العودة، وكذلك تشغيل قطارين بين القاهرة أسوان والعكس، وهما مخصصين للاتحاد النوعى، حيث يقوم الأول من القاهرة يوم 882019 فى رحلة الذهاب ويقوم الثانى من أسوان يوم 1982019 فى رحلة العودة.