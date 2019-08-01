قائمة بأسعار المقررات التموينية لشهر أغسطس

بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، وتكثيف المعروض منها داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين استعدادا لصرف مقررات السلع التموينية لشهر أغسطس.

وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو سكر معبأ ٩.٥ جنيه

كيلو أرز معبأ ٩ جنيهات

عدس مجروش ٨ جنيهات

فول معبأ ٩.٩٠ جنيه

زيت عباد 1 لتر ٢٠ جنيها

مسلى صناعي ١٧.٢٥ جنيه

شاي ناعم ٤٠ جراما بسعر ٣ جنيهات

صلصة ٣٠٠ جرام بسعر ٤.٧٥ جنيه

جبنه بيضة ٢٥٠ جرام بـ ٥ جنيهات

جبنه بيضة ٥٠٠ جرام ب٩.٥٠ جنيه

مسحوق اتوماتيك ١٥.٧٥ جنيه

مسحوق عادي ١٠.٥ حنيه

صابون غسيل ١٢٥ جراما بـ ٢.٢٥ جنيه

صابون تواليت ١٢٥ جراما بـ ٥.٥ جنيه

لبن جاف ١٢٥ جرام بـ ١٧ جنيها

خل ٩٠٠ ملل بـ ٤.٢٥ جنيه

زيت كارون أروى 1 لتر ١٩ جنيها

مكرونة 1 كجم ٧.٢٥ جنيه

دقيق معبأ 1 كجم ٧.٢٥ جنيه