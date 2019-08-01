الليلة.. افتتاح معرض "من وحى القاهرة" بمكتبة الزمالك

تحت شعار "القاهرة بوابة الشرق بسحره وغموضه وقبلة الرحالة والمستشرقين"٬ تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ احتفالية كبري بمناسبة مرور 1050 عامًا علي تأسيس مدينة القاهرة٬ وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال٬ محافظ القاهرة.



ويتحدث في الاحتفالية، الدكتور أيمن فؤاد سيد٬ والدكتور فتحي صالح٬ والدكتور محمد حسام إسماعيل، كما تتضمن الاحتفالية افتتاح معرض بعنوان "من وحي القاهرة" يضم مجموعة صور عن أهم معالم القاهرة التاريخية.



وتأتي الاحتفالية بالتزامن مع احتفال محافظة القاهرة بعيدها القومي٬ والذي وضع حجر الأساس لها القائد جوهر الصقلي في السادس من يوليو عام 969م.



ويذهب المؤرخين إلي أن القاهرة سميت بهذا الأسم نسبة إلى نجم "القاهر" الذي ظهر في السماء عندما بدأ في بناء المدينة، وتلى ذلك تشييد الفاطميين للجامع الأزهر الشريف الذي أصبح أمل الراغبين في دراسة العلوم الإسلامية من كافة دول العالم الإسلامي.