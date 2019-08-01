جولة تفقدية لمشروعات طيبة الجديدة (صور)

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير، جولة تفقدية بمدينة طيبة الجديدة، رافقه خلالها المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، ونواب ومدير العموم بالمدينة.



وتفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خلال الجولة، محطة المياه، ومحطة المعالجة، ومشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقتي ٤٨٠ فدانًا و٦٢٠ فدانًا، كما تفقد مبنى المرور الجديدة بالمدينة والمدرسة المتكاملة ومدرسة المتفوقين ومدرسه النيل.



واجتمع مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية مع الشركات المنفذة للمشاريع، والتي أكدت على الحرص المتواصل في المتابعة الدورية للمواقع واستمرار العمل بجودة عالية.



وشدد "طلعت " على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، وجميع مراحل المشروعات القومية، سواء مشروعات سكينة أو طرق الرئيسة للمدينة أو اعمال البنية التحتية.