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عالم

أطباء بلا حدود تدين قصف الحوثى للمستشفيات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:00 ص
جريدة الدستور
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ادانت منظمة أطباء بلا حدود، القصف المدفعي الذي نفذته مليشيات الحوثية الموالية لإيران، واستهدف مستشفى "الثورة" في مدينة تعز، وأدى إلى تضرر سيارة إسعاف خاصة بالمستشفى.

وأوضحت المنظمة في بيان مقتضب، إنه "وقعت قذيفة على مقربة من مستشفى الثورة المدعوم من قبل أطباء بلا حدود في مدينة تعز، وسقطت القذيفة على بعد 15 مترًا من مكتب ومقر أطباء بلا حدود".

ولفت بيان "أطباء بلا حدود" إلى أنه لم يصب أحد بأذى، إلا أن سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى تضررت.

وذكرت المنظمة في بيانها، أن وقوع هذه القذيفة في مستشفى الثورة ليست المرة الأولى، فقد وقعت حوادث مشابهة قبل عام تقريبًا من الآن، وقُصف مجمع المستشفى عدة مرات، وأصيب حينها 6 أشخاص وتضررت البنية التحتية.

ودعت المنظمة لاتخاذ أقصى الاحتياطات لحماية المرافق الصحية والطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم.

وكانت المليشيات قد قصفت العام الماضي بقذائف كاتيوشا مستشفى الثورة بتعز والذي ترعاه منظمة أطباء بلا حدود مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المختبر المركزي التابع له.
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