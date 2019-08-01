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رياضة

بنزيمة: ريال مدريد أمامه وقت كاف للوصول إلى مستوى أفضل

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:57 ص
جريدة الدستور
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أكد الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن الفريق الملكي أمامه متسع من الوقت للوصول لأفضل مستوى مع بداية الموسم الجديد (2019-2020)، رغم المستوى المخيب الذي ظهر به خلال فترة التحضيرات.

وبعد تقديمه أداء مخيبا طوال الموسم الماضي واصل الريال مستواه الهزيل في فترة الإعداد للموسم الجديد، وخسر 3 مباريات أمام بايرن ميونيخ الألماني (1-3) وأتلتيكو مدريد الإسباني (3-7) وتوتنهام الإنجليزي (0-1)، وتعادل 2-2 مع أرسنال الإنجليزي (فاز 3-2 بركلات الترجيح)، فيما حقق فوزا وحيدا على فنربخشه (5-3)، في مباراة شهدت تألق بنزيمة وتسجيله 3 أهداف.

وأوضح بنزيمه، في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب "أليانز أرينا" بألماني "الفوز بالمباريات أمر مهم للغاية، هذه المرحلة تسمى بفترة الإعداد للموسم الجديد من أجل الوصول لأفضل حالة فنية وبدنية عند قدوم المباريات الرسمية".

وتابع: "الأهم بالنسبة لنا هو يوم 18 أغسطس المقبل (أول مباراة في الليجا أمام سيلتا فيجو)، هذه الفترة من أجل اكتساب السرعة وأشياء أخرى، نبذل مجهودا كبيرا في التدريبات، والأمور ستسير للأفضل".

واعتبر صاحب الـ31 عاما أن الانتقادات الموجهة للميرينجي طبيعية، مشددا على ضرورة نسيان الهزيمة القاسية التي تجرعها على يد أتلتيكو مدريد في الديربي الودي.

وحول القدوم المحتمل لمواطنه بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لصفوف "الميرينجي"، صرح بنزيمة بأنه لا يمكنه الحديث عن لاعبين آخرين، لأن هذا أمر يخص المدرب زين الدين زيدان.

وحول مستواه الشخصي، أشار إلى أنه يمر بحالة طيبة للغاية، ويحتاج لدقائق ولتدريبات أكثر للتحسن قبل بداية الموسم.
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