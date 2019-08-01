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تقارير ومتابعات

أحد شباب باليه الأوبرا يكشف كواليس تحضير الفرقة لمؤتمر الشباب

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:56 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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قال محمد أبو سريع أحد شباب فرقة أوبرا باليه القاهرة، إنه سعيد بمشاركته في المؤتمر الوطني السابع للشباب، مشيرا إلى أنها ليست الأولى التي يظهر فيها أمام الرئيس.

وأضاف "أبو سريع" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه التحق بفرقة البالية ٢٠٠٤، وفي عام ٢٠١٢ تم تعيينه مخرج وراقص في فرقة الباليه التابعة لوزارة الثقافة.

وعن كواليس الحفل قال: "قعدنا في اجتماع لمدة ٧ أيام مع الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا وقررنا طريقة العرض مع فرقة الفنون الشعبية".

وتابع: لمدة أسبوع استغرقت تدريبات الفرقة التي عرضت من قبل أمام الرئيس في ملتقى أسوان وفي منتدى شباب العالم، وأيضا عرض أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أنه بعد الحفل يتمنى تتوسع حفلاتهم لتجوب جميع أنحاء العالم.
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