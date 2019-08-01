ديانج: اللعب للأهلى فرصة ذهبية لأى لاعب فى أفريقيا

أكد المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي الجديد، أنه متحمس بشكل كبير لضربة البداية مع الفريق، معتبرًا أن الانتقال إلى "القلعة الحمراء" يعد بمثابة فرصة ذهبية لأي لاعب داخل قارة أفريقيا.



وانتقل ديانج إلى الأهلي مؤخرا قادمًا من مولودية الجزائر بعقد يمتد لـ5 سنوات، ويستعد اللاعب لقيادة خط وسط الفريق في الموسم الجديد.



وقال ديانج في تصريحات تلفزيونية: "شاهدت سعادة جماهير الأهلي بعد انتقالي للفريق، سأقوم ببذل كل ما في وسعي من أجلهم، وأقدم مستوى مميزا يليق بي وبالنادي لكي نحقق النجاحات وإسعاد الجمهور".



وتابع: "بالطبع.. الوجود في الأهلي شعور لا يوصف، ما شاهدته جعلني متحمسا للغاية لبذل أقصى ما لديّ للمساهمة في حصول النادي على البطولات في السنوات المقبلة، تاريخ الأهلي وبطولاته أمر مذهل للغاية، والنادي يمتلك أسماء كبيرة ورائعة".



واستمر: "حلم لأي لاعب في أفريقيا أن يتوج مع ناديه بدوري أبطال أفريقيا، وبعد ذلك المشاركة في مونديال الأندية، أستهدف تحقيق هذا الأمر مع الأهلي بكل تأكيد".



ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة فريق "اطلع برة" الجنوب السوداني، أملا في مواصلة مشواره للنهائي من أجل استعادة اللقب الذي غاب عن النادي منذ آخر تتويج في نسخة عام ٢٠١٣.



وواصل ديانج: "لعبت لمولودية الجزائر وهو نادٍ قوي وكبير وكان هناك منافسة مثيرة بين اللاعبين، بالطبع الأمر سيختلف في الأهلي كونه النادي الأكبر في أفريقيا، سأحارب وأقاتل من أجل الوجود في تشكيل الفريق الأساسي".



واختتم: "الانضمام للأهلي هو حلم وفرصة رائعة لأي لاعب كرة قدم في أفريقيا، سأسعى لاستغلال هذا الأمر بشكل إيجابي والاستفادة منه، الأهلي سوف يكون بوابتي للعب بقميص منتخب مالي الأول".