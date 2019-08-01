دونجا الزمالك ينتقل إلى الإسماعيلى لمدة 3 مواسم

وقع محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب وسط فريق الزمالك على عقود الانتقال إلى نادي الإسماعيلي لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، بعد موافقة مسؤولي الأبيض على انتقاله للدراويش.



وانضم "دونجا" إلى صفوف الإسماعيلي ضمن صفقة انتقال محمد عواد، حارس مرمى الفريق إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأعلن نادي الزمالك انضمام عواد حارس مرمى الإسماعيلي مقابل 35 مليون جنيه، إضافة إلى الانتقال النهائي للثنائي محمود عبدالعاطي "دونجا" وأحمد مدبولي.



وشارك دونجا ضمن صفوف النادي الإسماعيلي الموسم الماضي معارا، وقدم أداء جيدا قبل أن ينجح "الدراويش" في الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.



وقال دونجا، في تصريحات لمراسل "العين الرياضية"، إنه شعر بأن الإسماعيلي جاد في طلب ضمه بصورة نهائية رغم وجود عروض محلية لديه كان أبرزها من الاتحاد السكندري.



وأضاف اللاعب أن رغبة الزمالك في حسم صفقة محمد عواد سريعا كانت من أهم أسباب استمراره مع الإسماعيلي في ظل تمسك إدارة الدراويش بضمه بشكل نهائي، موضحا أنه اتفق مع إدارة النادي على جميع التفاصيل الخاصة بعقده، ووقع يوم الأربعاء على العقود.



وأكد اللاعب أنه سعيد بالفترة التي قضاها في الزمالك وساهم خلالها في الفوز ببطولات.



يذكر أن دونجا انضم للزمالك عام 2016 قادما من مصر المقاصة وحصل معه على لقبين لكأس مصر ولقب السوبر المحلي.