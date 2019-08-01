ربط محطة مترو عدلى منصور بقطار العاصمة الإدارية (صور)

تعمل الهيئة القومية للأنفاق على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال محطات الخط الثالث للمترو الأنفاق، وذلك لما لها من علاقة بالربط بين خطوط المترو والقطار الكهربائي الذي سيصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والذي من المقرر أن تنتهي أعماله بحلول عام 2021.



وتعكف الهيئك القومية للأنفاق على مواصلة الأعمال في محطة عدلي منصور التي تعتبر محطة الربط والتبادلية بين الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الذي يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



كما تبذل الهيئة القومية للأنفاق قصارى جهدها من أجل الإسراع في إنهاء محطة هشام بركات أيضًا، وذلك لسرعة إنهاء الخط بالكامل في تلك المرحلة والتي سيكون لها علاقة وثيقة بالقطار الكهربائي.