عبير العقاد: وزيرة الثقافة وعدت بمتابعة أزمة منزل عباس العقاد

قالت عبير العقاد حفيدة الكاتب والمفكر عباس محمود العقاد، إن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم تواصلت معها عبر الهاتف، وأكدت لها أنها ستتابع بنفسها ما نشرته الدستور حول أزمة منزل الكاتب الكبير من احتياجه للتنكيس وإقامة "غية حمام" فوق سطح البيت.



وأضافت "العقاد" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الوزيرة أكدت لها أن "العقاد" قيمة وقامة مصرية أصيلة، وأنها برغم انشغالها في مؤتمر الشباب لكنها ستواصل تقصي ما تسفر عنه نتائج المعاينات التي سيقوم بها التنسيق الحضاري.



جاء ذلك بناءً على ما نشرته الدستور منذ ثلاثة أيام على خلفية مناشدة عبير العقاد حفيدة الكاتب الكبير لوزيرة الثقافة لإنقاذ بيت العقاد، واعتزامها عقد صالون للعقاد وإطلاق جائزة باسمه بعد إصلاح البيت مباشرة.