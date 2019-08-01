بومبيو: العقوبات على ظريف خطوة جديدة للتصدى للإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن العقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خطوة جديدة للتصدي للإرهاب، مضيفًا أن بلاده ستواصل البحث عن حلول دبلوماسية للتصدي للسلوك المدمر والخبيث لنظام إيران.



وأضاف "بومبيو"، أن النظام الإيراني يدعم الإرهاب، ويمارس حملة قمع في حق شعبه، ويؤجج الصراعات في اليمن وسوريا، مشيرًا إلى أنه

ستتم مواصلة حملة العزلة الدبلوماسية ضد إيران حتى التوصل إلى اتفاق شامل يتناول وقف كل تهديداتها.



وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أُعلم أن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.



وأكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض عقوبات على خامنئي.



وأضاف أن واشنطن لا تعد وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة، وترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.



وأشار إلى أن واشنطن ستضع شروطًا خاصة لرحلات ظريف الخارجية خصوصًا فيما يتعلق بالأمم المتحدة، مؤكدًا أن وزير الخارجية الإيراني نفذ أجندة خامنئي المتهورة.