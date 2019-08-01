"حبس انفرادى" على طاولة الورشة الأدبية بجمعية الهلال الأحمر

تنظم الورشة الأدبية بجمعية الهلال الأحمر بالسويس٬ لقاء مفتوح لتوقيع ومناقشة ديوان "حبس انفرادي" للشاعر مجدي عطية٬ والصادر حديثا عن الهيئة المصرية للكتاب٬ وذلك في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.



هذا ويتناول الديوان بالمناقشة والتحليل: د. محمود العشيري مدير برنامج اللغة العربية وثقافاتها بجامعة جورج تاون٬ والناقد عمرو العزالي٬ الحاصل على جائزة الشارقة فى النقد الأدبي وجائزة أحمد فؤاد نجم فى شعر العامية٬ ويدير المناقشة الشاعر حاتم مرعي.



يشار إلى أن "مجدى عطية" شاعر يكتب قصيدة النثر العامية٬ سبق وصدر له دواوين: "مشاهد من دنيا صغيرة" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ "ركن فاضي" سلسلة الكتاب الأول بالمجلس الأعلى للثقافة، وديوان "كان هنا" عن سلسلة حروف.