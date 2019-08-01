إعادة تشغيل القطار المكيف من الفيوم إلى الإسكندرية

قررت هيئة السكة الحديد، إعادة تشغيل خدمة القطار المكيف من الفيوم إلى الإسكندرية، وذلك بناء على طلبات المواطنين بتشغيل هذا القطار لما له من أهمية كبيرة لأهالي الفيوم، خاصة خلال موسم الصيف.



وأصدرت الهيئة قرارًا ببدأ تشغيل القطار منذ أمس، الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من أهالي الفيوم، خاصة أن تذكرة القطار تكلفتها 41 جنيهًا فقط لا غير، مقابل تسعيرة الأتوبيس من الفيوم إلى الاسكندرية والتى تصل إلى 120 جنيهًا، وهو ما سيساعد في تقليل تكلفة الانتقال من وإلى المحافظتين بتكلفة أقل 3 أضعاف.



وتبحث الهيئة طلبات المواطنين في كافة المحافظات، وذلك من أجل توفير وسيلة مواصلات آمنة ونظيفة وسريعة ورخيصة، ولسد احتياجات كافة المواطنين في جميع المحافظات.