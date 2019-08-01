بعد إيقافها لمدة عام.. الأديرة تبدأ قبول طلاب الرهبنة الجدد

تفتح الأديرة القبطية باب قبول طلبة الرهبنة الجدد بدء من أغسطس الجاري، بعد إيقاف لجنة الرهبنة والأديرة لقبول طلاب رهبنة جدد على خلفية حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادى النطرون في يوليو من العام الماضي.



وترأس البابا تواضروس الثاني، اجتماع لجنة الرهبنة والأديرة عقب الحادث، وانتهاء صلاة جنازة الأنبا إبيفانيوس، في 2 أغسطس الماضي، عقب اجتماع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، ليصدر بعدها 12 قرارًا لضبط الحياة الرهبانية، على رأسها وقف رهبنة أو قبول أخوة جدد فى جميع الأديرة داخل مصر لمدة عام يبدأ من أغسطس 2018، وإيقاف سيامة الرهبان فى الدرجات الكهنوتية (القسيسية والقمصية) لمدة ثلاث سنوات.



ومنذ إعلان قرارات المجمع المقدس، التزمت جميع الأديرة، والرهبان، في عدم استقبال رهبنة جدد داخل الأديرة، أو قبول أخوة جدد "طلاب الرهبنة" خلال المدة التي حددتها لجنة الرهبنة والأديرة داخل الكنيسة الأرثوذكسية.



ووفقا لقانون الرهبنة الذى وضعة المجمع المقدس في عام 2013 فإنه اشترطت الكنيسة في المتقدمين للرهبنة الحصول على مؤهل جامعى ولا تقل أعمارهم عن 23 سنة، واشتمل الباب الأول للقانون على فصلين هما تعريف الرهبنة وهدفها.



ونص القانون فى لائحة اختيار الراهب على ثلاث مراحل لإجراءات الرهبنة أولهما التردد وهو قيام طالب الرهبنة بالتردد على الدير ليتعرف على الرهبان ويتعرفوا عليه لمدة لاتقل عن عام وتحت إشراف مشرف الدير للمتقدمين وطالبى الرهبنة أو المسئول عن بيت الخلوة، ويتم تسجيل اسمه فى سجل المترددين على الدير، ويجب أن تنطبق عليه الشروط التالية: "أن يكون مسيحى أرثوذكسى، وله أب اعتراف ومنتظم فى ممارسة الأسرار الكنسية بشهادة رسمية من أب اعترافه، ومحب للطقوس والتسبحة والألحان، وله دراية بعقائد الكنيسة وتاريخها، ولايزيد سن المتردد عن 30 سنة ولا يقل عن 23 سنة، ولايقل مؤهله عن التعليم الجامعى أو إتمام دراسة الأكليريكية، ولكن يسمح بالاستثناءات لشرطى السن والمؤهل بعد موافقة الرئيس.



والمرحلة الثانية وهى الالتحاق كطالب رهبنة والذى يرتدى اللون الأزرق، نص القانون على أن مرحلة طالب الرهبنة والتلمذة داخل الدير ولتجربة الحياة الرهبانية بعد مطابقته للشروط ويكون الطالب تحت الاختبار والإرشاد الروحى من الأب مشرف شئون طلاب الرهبنة وتحت إرشاد أب اعتراف معروف لدى الأب الرئيس، ويفتح لطالب الرهبنة ملف يحتوى: "على نموذج طلب الرهبنة وتزكية واضحة حديثة من أب الاعتراف وتشمل الحالة الاجتماعي من جهة الخطبة أو الزواج، والأوراق الرسمية (صورة بطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد وشهادة تخرج، واجازة من العمل او خلو طرف، وصحيفة الحالة الجنائية، والموقف من الخدمة العسكرية)، والتقرير الطبي من الجهة المتعاقد معها الدير للتأكد من الخلو من الأمراض المزمنة والمعدية التى تعوقه عن الحياة الرهبانية، وتقرير الحالة النفسية من الطبيب النفسى المتعاقد معه الدير، وتقرير متابعته كل 3 شهور والمقدم من مشرفين الدير وتحت إشراف مشرف الدير لشئون طالبى الرهبنة والذى يراعى فيه أن يتم تغيير العمل المسند لطالب الرهبنة كل 3 شهور حسب ظروف كل دير والمرور على جميع أنشطة الدير وخدماته مع جميع مشرفين الدير، وتوصيفه الوظيفى أن كان يقوم بمسئولية خاصة بالدير، ومتابعة حالته الصحية، وأية عقوبات أو تأديبات أو وجدت"، وتلك المرحلة تستمر لمدة عام.



أما المرحلة الثالثة وهى مرحلة ما قبل الرهبنة ويرتد خلالها طالب الرهبنة زى باللون الأبيض أو البيج، وهى المرحلة التى يقوم خلالها رئيس الدير مع أمين الدير ومشرف الدير لشئون طلاب الرهبنة، بالاشتراك مع أب الاعتراف بتقييم عام لطالب الرهبنة من خلال تقارير المتابعة الربع سنوية المقدمة من جميع المشرفين بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ التحاقة بالدير وألا تقل عن سنتين بالنظر فى قرار سيامته كراهب.