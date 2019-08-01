تعرف على مشروعى المحور البديل لخزان أسوان وكلابشة الجديد

تشهد محافظة أسوان، افتتاح العديد من المشروعات القومية في الوقت الراهن، والتي سوف تساعد الكثير من الأهالي في حل الأزمة المرورية، وتستعرض 'الدستور' أبرز مشروعات النقل فى أسوان، وهما مشروعى المحور البديل لخزان أسوان وكلابشة الجديد.



ويعد مشروع محور خزان أسوان الحر من أبرز مشروعات وزارة النقل فى مدينة أسوان، والذى سيكون بديل لكوبرى الخزان القديم، حيث سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوى الغربى "أسوان القاهرة" عابرًا نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى "أسوان القاهرة"، وأيضًا ربطه بطريق "أسوان أبوسمبل".



وتصل تكلفة المشروع التقديرية إلى 2 مليار جنيه، ويبلغ طول المحور التنموى الجديد 5.4 كم، وعرضه 30 مترًا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون المحور من مداخل ومخارج، وكوبرى بطول 2050 مترًا، منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترًا، بالإضافة إلى عدد 2 نفق وأعمال طرق بطول 3350 مترًا، كما أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترًا، وتم تصميمه ليكون كوبري ملجم، ومخطط القيادة السياسية الانتهاء من هذ المشروع الهام خلال عامين.



ومن ضمن مشروعات النقل الجارى تنفيذها فى أسوان، محور كوبرى كلابشة الجديد والذي يقع على نهر النيل، والذى سيساهم بدوره فى ربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى، وتصل تكلفتة المالية إلى 642 مليون جنيه، ويبلغ طوله إلى 23 كم وعرضه 21 مترًا، ويضم 10 كبارى و6 أنفاق، ويهدف الكوبرى إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان، حيث إنه من المخطط الانتهاء من المحور الهام بنهاية العام الحالى.