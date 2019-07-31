"جراج الأوبرا".. إصدار جديد لهيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وضمن سلسلة كتابات جديدة "جراج الأوبرا" للكاتب ميسرة صلاح الدين.



ويضم "جراج الأوبرا" مسرحيتين فى كتاب واحد؛ الأولى بعنوان "جراح الأوبرا" وهى مسرحية شعرية تدور أحداثها بداخل جراح الأوبرا فى منطقة العتبة بالقاهرة، حيث أنه من المعروف أنه كان فى نفس المكان سابقا الأوبرا الخديوية قبل أن تحترق فى ظروف غامضة.



والمسرحية الثانية بعنوان "بار الشيخ على" وتدور أحداثها داخل البار الشهير الذى يحمل نفس الاسم فى منطقة المنشية بالإسكندرية فى إطار حكى غنائى وقد تم عرضها على خشبة المسرح.



جدير بالذكر أن ميسرة صلاح الدين قد قدم عددا من الأعمال على خشبة المسرح مؤخرا لاقت نجاحا لافتا مثل مسرحية خفيف الروح، والآخر وغيرها.