مانشستر يونايتد يقترب من ضم هانيبال مجبري

يقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع واحد من النجوم الواعدة في الكرة الفرنسية، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية مساء الأربعاء.



وأكدت إذاعة "أر إم سي سبورت"، أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع موناكو، لضم اللاعب الفرنسي صاحب الأصول التونسية هانيبال مجبري البالغ من العمر 16 عاما.



ودخلت عائلة مجبري في خلاف مع موناكو بشأن عقد اللاعب مع نادي الإمارة الغنية، ورفضت اللجنة القانونية برابطة الدوري الفرنسي طلبا من اللاعب عبر والده، اللاعب لطفي الدولي التونسي السابق، بغية إلغاء العقد.



ونال مجبري اهتمام عدد لا بأس به من الأندية الأوروبية مثل ليفربول وبايرن ميونيخ وليون.



وكان مانشستر يونايتد وآرسنال قد أبديا اهتمامهما بضم اللاعب عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، قبل أن يوقع موناكو عقدا مبدئيا معه.