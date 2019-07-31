ورش فنية متنوعة بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الورش الفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقامت ثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بالفرع ورشة فنية بعنوان "معالم إسكندرية" بمدرسة رياض الإعدادية للبنين، تضمنت تصميم لوحات عن معالم الثغر باستخدام ورق الكانسون والبورو والألوان الخشب، وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة الشاطبي.



بينما نفذ القصر ورشة تصوير، إلى جانب ورشة زخارف إسلامية بمرسم الفنون التشكيلية، كما تجدد اللقاء الأسبوعي لدورة شرح طريقة برايل للمكفوفين التي ينظمها قسم التمكين الثقافي، تحدث خلالها د. محمد دسوقي عن كيفية قراءة وكتابة حروف اللغة الانجليزية.



أقام بيت ثقافة رشدى ورشة بعنوان "سفينة القراصنة" تضمنت تصميم شخصيات بطريقة كرتونية باستخدام الخامات المختلفة، بينما اختتم قصر ثقافة مصطفى كامل فعاليات ورشة تصميم مجسمات عن قناة السويس البحرية والتي استمرت لمدة أسبوعين بمرسم الطفل.



وبقصر ثقافة الأنفوشي نظمت ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بالفرع ورشة تعليم أساسيات الخياطة لمدة ثلاثة أيام، قامت خلالها المدربة عزيزة السيد بتدريب الرواد على كيفية تصميم بشكير وملاءة سرير، وفي نفس السياق تجدد اللقاء الأسبوعي بقصر ثقافة برج العرب لورشة تعليم الخياطة والتفصيل، قامت خلالها المدربة رجاء ابراهيم بتدريب السيدات علي القص الباترون، هذا إلى جانب عقد جلسة تخاطب قامت خلالها مسئول التمكين الثقافي بتدريب الأطفال على نطق الحروف العربية من مخارجها الصحيحة.



