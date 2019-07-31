الخور القطري يتعاقد مع نجم منتخب مدغشقر

أعلن نادي الخور القطري، التعاقد مع اللاعب الدولي لمنتخب مدغشقر إبراهيم أمادا، وذلك للانضمام لصفوف الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل.



ووقع اللاعب الملغاشي على عقده الجديد مع نادي الخور، مساء اليوم الأربعاء، ومن المنتظر أن يطير إلى هولندا خلال الساعات القليلة المقبلة للانضمام إلى معسكر فريقه الجديد استعدادًا للموسم المقبل.



وكان أمادا وصل إلى الدوحة صباح اليوم، واجتاز الفحص الطبي قبل أن يوقع العقد الرسمي في المساء.



وإبراهيم أمادا من مواليد 1990، ويجيد القيام بجميع أدوار لاعبين خط الوسط، وكان أساسيًا ضمن تشكيلة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي وصل فيها منتخب مدغشقر إلى دور الثمانية وتم اختياره ضمن تشكيلة البطولة.