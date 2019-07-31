السيسي: الإعلام عليه دور كبير لتوضيح الجهود المبذولة فى عملية الإصلاح

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نسعى لإيجاد حلول لصراعات المنطقة مع الحفاظ على الأمن القومى العربي.



وشدد الرئيس السيسي، على أن دخول المنطقة فى صراعات أخرى سيكون له تداعيات خطيرة على الجميع.



وأشار الرئيس السيسي، إلى أن قطاع الإعلام مثله، مثل كافة القطاعات لديه مشكلات، والإصلاح واجب، متسائلا: يا ترى المنظومة الاقتصادية للإعلام جيدة؟ وكذلك المحتوى؟ وهل المحتوى هو ما نتمنى أن نقدمه؟



وأكد الرئيس السيسي، أن الإعلام عليه دور كبير للغاية فى توضيح الجهود المبذولة فى عملية الإصلاح، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية من الإصلاح الاقتصادى ستنتهى بنهاية العام، لكن عملية الإصلاح والتطوير عملية مستمرة.



وأضاف قائلا: "إننا نعمل على إصلاح الإعلام سواءً من الناحية الاقتصادية أو الفنية، وخلال العامين المقبلين سنكون فى مكانة أفضل مما نحن عليه الآن".