السيسي: لا نعلن عن بعض الأمور حرصا على الأمن القومي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة لا تعلن عن بعض الأمور حرصا على الأمن القومي.



جاء ذلك ردا على سؤال خاص بأسعار وأزمات الوقود، أثناء جلسة "اسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب.



وأكد الرئيس السيسي أن تحديد أسعار الوقود يعتمد على عوامل كثيرة وليس أزمة الخليج فقط.