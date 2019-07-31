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مصر

السيسى: تكليف رئاسة الوزراء بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:11 م
السيسى
السيسى
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تكليف الحكومة وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربى والإفريقى للتوسع فى تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة.

وأضاف خلال كلمته فى ختام المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، "تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد.

وقال الرئيس السيسى، "شعب مصر العظيم السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن ثقتى المطلقة فى عبقرية مصر وعظمة شعبها وحماس شبابها، تدفعانى دائماً للبحث عن الأمل والحلم، الذى لا يمكن تحقيقه إلا بكم، والحق أقول إن المواطن المصرى قد خاض المعركة بصمود وإرادة قوية، وتحمل الآثار الجانبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادى بوطنية ووعى، وواجه محاولات إرهابه والنيل من أمنه وعزيمته بتضحيات عظيمة من أبنائه، وها هم شبابه يجتمعون من أجل تبادل الرؤى والسعى نحو رفعته وكرامته".

وأضاف "نحن هنا جميعا متجردين من أجل مصر ومستقبلها، مصر ذلك الوطن الذى استقر فى قلوبنا قبل أن نستقر نحن على أرضه، مصر التى تخوض معركة البقاء والبناء نيابة عن الإنسانية، وستظل هى نقطة التلاقى والرقم الصحيح فى عالم مضطرب يبحث عن السلام والاستقرار، وستظل مصرنا العزيزة دولة سلام وبناء وتنمية، ويظل أبنائها رمزا للتضحية والعزة والكرامة، وبهم إن شاء الله ستحيا مصر، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وشارك فى مؤتمر الشباب السابع، 1500 شاب وفتاة يمثلون مختلف فئات المجتمع المصرى، الذين يمثلون شباب الجامعات، شباب الأحزاب، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكترونى.

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