ضربة موجعة لبايرن ميونخ أمام توتنهام

تلقى بايرن ميونخ ضربة موجعة خلال مواجهة توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء، في نهائي كأس أودي الودية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



وشهدت المباراة إصابة اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان عقب مشاركته بأقل من 20 دقيقة.



وبدأ كومان المباراة من مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به مدربه نيكو كوفاتش مع بداية الشوط الثاني، حيث حل بدلًا من المهاجم الكندي ألفونسو ديفيز.



ومع حلول الدقيقة 73، تلقى كومان ضربة قوية من المدافع الأرجنتيني خوان فويث، ليبدو متألمًا بشدة، قبل أن ينهض ويسير بصعوبة على قدميه.



وبعد محاولة علاجه خارج الملعب، أشار اللاعب والجهاز الطبي بضرورة تبديله، لعدم قدرته على استكمال المباراة، ليستبدله كوفاتش في الدقيقة 77.



وشهدت الدقيقة ذاتها سقوط فويث متأثرًا بإصابة هو الآخر، ليقوم مدربه ماوريسيو بوكيتينو باستبداله على الفور، بعدما خرج محمولًا من رجال الإسعاف في ملعب أليانز أرينا.