"خيال مآتة" أحمد حلمي.. الكوميديا الوحيدة في موسم عيد الأضحى

يمثل فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، العمل الكوميدي الوحيد المشارك بموسم عيد الأضحى السينمائي، إلى جانب أفلام تراهن على الأكشن والخيال.



ويتنافس بالموسم "الفيل الأزرق 2" و"الكنز 2" و"أولاد رزق 2"، وجميعها يعتمد على الأكشن والإثارة إلى جانب الخيال، قبل أن ينضم إليهم "خيال مآتة" الكوميدي.



وجاء انضمام أحمد حلمي للموسم في اللحظات الأخيرة كعادته، حيث انتهى من تصوير جميع مشاهده، قبل أيام فقط، بعد تكثيف المخرج خالد مرعي عدد ساعات التصوير للمنافسة بالموسم المقبل.



وبدأ حلمي الترويج للفيلم، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، فنشر بوستر مبدئي للفيلم، الذي يعود به بعد غياب 3 سنوات.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى اجتماعى، ويشارك في بطولته كل من منة شلبى، وبيومى فؤاد، وخالد الصاوى، ولطفى لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، واّخرون، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.



ويجسد أحمد حلمى شخصية جديدة ومختلفة تماما حيث يظهر فى فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتى تبدأ بها أحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عاما، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عاما فى فترة 1968.