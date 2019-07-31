"القومي للمسرح" يعلن عروض "بيت المسرح" بالمهرجان

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن المهرجان القومي للمسرح أعلن اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل المهرجان في دورته الثانية عشر عن العروض المشاركة ضمن فعاليات المهرجان من إنتاج البيت الفني للمسرح.



ويشارك البيت الفني للمسرح بـ ١٢ عرض مسرحي ضمن ٣ مسابقات، فيشارك في مسابقة عروض الكبار بـ٨ عروض مسرحية وهم "حدث في بلاد السعادة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "الطوق والأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "شباك مكسور" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "ترنيمة الفلاح الفصيح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، "مترو" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، "أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة.



أما مسابقة مسرح الشباب فيشارك البيت الفني للمسرح فيها بعرض "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، بينما يشارك ضمن مسابقة مسرح الطفل بـ٣ عروض مسرحية وهم "الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، "محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، "زهرة اللوتس" من إنتاج فرقة للمسرح القومي للأطفال.



وأضاف "مختار" أن البيت الفني للمسرح رشح العروض المشاركة بالمهرجان من إنتاجه بناء على اختيارات لجنة لاختيار العروض، والتي تم تشكيلها من مجموعة من الأساتذة المتخصصين والمتابعين، والذين راعوا في اختياراتهم الجودة الفنية والاحترافية في مختلف عناصر العرض المسرحي، واعتمد البيت الفني للمسرح قرار اللجنة بمنتهى الحياد وبلا تدخل، موجها الشكر لفرق عمل العروض التي أنتجها البيت الفني للمسرح خلال العام الماضي جميعا، والتي أظهرت مستوى عالي من التميز والجودة، حيث بذلت اللجنة جهدا كبيرا في عملية اختيار العروض نظرا للتقارب الشديد في مستوى العروض من حيث الجودة والاحترافية.