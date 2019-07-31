إنتاج النفط الأمريكي ينخفض من مستوى قياسي إلى 12.11 مليون بي في مايو

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الأربعاء، إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع بمقدار 26 ألف برميل يوميا في مايو إلى 12.11 مليون برميل يوميا.



وعدلت إدارة المعلومات أيضا تقديراتها لانتاج النفط لشهر أبريل بالخفض بمقدار 28 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي شهري عند 12.13 مليون برميل يوميا.



ووفقا للبيانات ارتفع الانتاج في تكساس، أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، بمقدار 16 ألف برميل يوميا إلى 4.97 مليون برميل يوميا وهو مستوى قياسي مرتفع جديد، في حين زاد في نيو مكسيكو بمقدار 33 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع.



وزاد الانتاج في نورث داكوتا بمقدار ثلاثة آلاف برميل يوميا إلى 1.36 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، وجاء معظم الانخفاض في مجمل الانتاج في الولايات المتحدة من الحقول البحرية في خليج المكسيك حيث تراجع الانتاج بمقدار 78 ألف برميل يوميا.



وقفزت صادرات الخام إلى 2.9 مليون برميل يوميا في مايو مقتربة من المستوى القياسي الشهري البالغ 3 ملايين برميل يوميا الذي سجلته في فبراير.



وأظهرت البيانات أن مجمل الطلب على النفط في مايو انخفض بمقدار 98 ألف برميل يوميا إلى 20.26 مليون برميل يوميا في حين تراجع الطلب على البنزين 1.6 بالمئة، أو 149 ألف برميل يوميا، إلى 9.4 مليون برميل يوميا.