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تكنولوجيا

سعر ومواصفات هواتف vivo Z5 الحديثة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:27 م
جريدة الدستور
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كشفت شركة vivo الصينية اليوم رسميًا عن أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل اسم "vivo Z5"، والذى يصنف ضمن فئة الهواتف المتوسطة التى توفر ميزات قوية بسعر تنافسى.

يأتى vivo Z5 بجسم مغطى بالزجاج من الواجهتين الأمامية والخلفية، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.38 بوصة من نوع AMOLED، مغطاة بطبقة حماية لحفظ الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك vivo Z5 معالجا قويا من نوع Snapdragon 712، ثمانى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعتى 6 و8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعات 64 و128 و256 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمة أسفل الشاشة.

ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية، بدقة 48 و8 و2 مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويعمل vivo Z5 بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع Type-C، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير، تعمل بميزة الشحن السريع 22.5W fast charging.

وسيتم طرح الهاتف فى 4 موديلات مختلفة، بأسعار 230، و275 و290 و330 دولارا أمريكيا.
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