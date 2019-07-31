بومبيو: وزارة الخارجية الإيرانية تهدد استقرار العالم

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن وزارة الخارجية الإيرانية ليست فقط الذراع الدبلوماسي لإيران بل وسيلة لتعزيز السياسات المزعزعة للاستقرار حول العالم.



جاء ذلك في أول تصريحات لبومبيو مساء اليوم الأربعاء، تعليقا على فرض عقوبات أمريكية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وتعهد الوزير الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستواصل البحث عن حل دبلوماسي يعالج السلوك المدمر للنظام الإيراني.



وأضاف بومبيو "حملة العزلة الدبلوماسية ستستمر ضد إيران حتى التوصل إلى اتفاق شامل يتناول وقف كل تهديداتها".



وأعرب محمد جواد ظريف، في وقت سابق اليوم عن سخريته من قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليه ضمن العقوبات التي تستهدف قادة قائلا: "ليس للقرار أي تأثير علىي أو على عائلتي، حيث لا أملك أي ممتلكات أو مصالح خارج إيران".